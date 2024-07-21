Відомий актор неоднозначно висловився про смерть Скрябіна й порівняв її з вбивством Фаріон

Український письменник, ведучий і актор Сашко Лірник неочікувано порівняв загибель музиканта Кузьми Скрябіна та мовознавиці Ірини Фаріон.

На думку Лірника, смерть Кузьми не була умислом влади, а звичайним ДТП через перевищення швидкості. Водночас знаменитість зазначив, що його приголомшує те, як українці створили з музиканта героя після його смерті.

"Втомився вже писати всім. Тут принцип – "чим далі в ліс, тим товщі партизани". З кожним роком (а їх ще поки не дуже багато минуло) Кузьму перетворюють зі звичайного провладного попсиста на повстанця-бунтівника-героя-революціонера і володаря дум. Скоро в легендах Кузьма буде колоду з Лєніним носити. Вже деякі тупі істоти з усією серйозністю говорять, що "його убила влада". Мабуть, якийсь чиновник сидів з маузером біля його скроні й примушував гнати дорогого джипа понад 200 км на годину. Не інакше", - видав артист.

Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/suhanov.official

Також на своїй Facebook-сторінці казкар прокоментував умисне вбивство Ірини Фаріон. Сашко переконаний, що хвиля новин після смерті мовознавиці дуже схожі з ситуацією зі Скрябіним, завдяки чому, на його думку, "тестується реакція інтернет спільноти". Як вважає Лірник, такий метод прославляння знаменитостей є основою "промивання мізків", коли до масштабної новини дають дріб'язкову непомітну деталь, яка все одно вкоріниться у підсвідомості.

"Зараз проводиться тестування на реакцію інтернет спільноти. Зараз загибель Фаріон використовують для промивання мізків нам усім. Куди простіше "причепити" до головної новини, яка привернула увагу суспільства, маленьку "какашку". На тлі трагедії із вбивством Ірини Фаріон ця маленька "какашка" непомітно відкладеться у вашій підсвідомості. Тепер ви самі будете ставити умовного Кузьму в один ряд із Білозіром і Чорноволом. Тепер відтестують, врахують реакцію і зроблять наступний "вкид". Не дай Боже, щоб із таким приводом. Туди будуть додавати вже не Кузьму, а когось "потрібного", - заявив Лірник.

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна, Ребрик, Полякова та інші зірки також відреагували на умисне вбивство громадської діячки Ірини Фаріон.

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