Відомий актор пройшовся по Цимбалюку після його розваг під пісні росіян: "Без клепки в голові"

Український актор Петро Крилов пройшовся по колезі за сценою Тарасу Цимбалюку, який днями порозважався під пісні росіян і транслював це на багатотисячну аудиторію.

Зокрема, артист вважає, що споживати російський контент або ж розмовляти російською – це вибір кожного людини. Петро Крилов не береться повчати, кому і що треба робити. Однак, це стосується лише не публічних людей. Актор зазначив, що стосовно Тараса Цимбалюка є один нюанс.

"Бажання розмовляти російською чи слухати/співати російські пісні - це твій особистий вибір, побудований на твоїй особистості і тому, яка ти людина. Процес внутрішньої перебудови — він довгий та жорсткий та потребує багато всього. Може затягнутися. Може зупинитися. Може навіть не розпочатися. Я в це не лізу і лишаю це за людиною", - написав артист у своєму Facebook.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Петро Крилов наголосив, що Тарас Цимбалюк – публічна людина, якого знають як українськомовного актора, який допомагає фронту. Артист вважає, що його колега вчинив не розсудливо, коли почав транслювати свої розваги під пісні росіян на багатотисячну аудиторію. Ба більше, Крилов переконаний, що Цимбалюк такою поведінкою дискредитує інших акторів, до яких зміниться ставлення.

"Наскільки треба бути без клепки в голові, щоб маючи величезну аудиторію, яка знає тебе як україномовного актора, патріота своєї країни, людину, яка допомагає фронту, прийти до тусовки, де толерується російське і навіть не попросити не знімати, не тегати та не виставляти тебе в сторіз? Де мозок? Залишився на "вєсєннєму Арбаті"? Про розуміння того, що це підставляє абсолютно увесь акторський цех, я вже не кажу. Бо по одному — судять всіх", - обурився Крилов.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк днями потрапив у гучний скандал. Актор порозважався під пісні росіян. Лунали навіть ті треки, які належать палким путіністам. Сам актор скандал не коментує, але його обраниця Світлана Готочкіна вже встигла заступитися за нього.

Тарас Цимбалюк оскандалився відео, де розважається під пісні росіян

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