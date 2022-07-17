Відомий актор родом із України підтримав війну Росії та попрощався з мамою із Чернівців

Загалом, артист-путініст підтримує політику кремлівського диктатора.

Окрім цього, Юшкевич ставиться з повагою до російських окупантів, які вторглися на територію суверенної держави, вбивають невинних людей, ґвалтують жінок, дітей та літніх людей та обкрадають українців.

"До військових, які беруть участь у спецоперації, я ставлюся з повагою та вдячністю. Я відчуваю біль від того, що відбувається, хочу, щоб наші хлопці скоріше повернулися додому", - розповів актор-путініст російським ЗМІ.

Сергій Юшкевич / Фото: kino-teatr.ru

Та, як виявилося, рідні Юшкевича досі живуть в Україні. Зокрема, мама актора перебуває у Чернівцях. Ще 2014 року артист намагався вмовити рідну людину поїхати з України, та вона навідріз відмовилися. Згодом, вони взагалі припинили бачитися. Як зазначив Юшкевич, він попрощався з мамою.

"Моя мама у Чернівцях, на заході Україні, живе і зараз. Багато разів хотів забрати її звідти. Пропонував їй це постійно, починаючи від 2014 року. Хотів, щоб вона була поряд з нами, поряд із улюбленими онуками. Але вона каже, що старе дерево не пересаджують. Наразі ми з мамою вже три роки не бачилися. Ми навіть... попрощалися про всяк випадок", - додав путініст.

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