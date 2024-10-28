Відомий актор розповів про брата, який в РФ обіймає керівну посаду: "Має танцювати під дудку влади"

Український актор Олексій Богданович, який раніше пригадував сварку в Києві з відомим росіянином, розповів про брата в Росії.

Рідна людина артиста живе в РФ вже багато років. До Росії брат актора поїхав працювати за розподілом після завершення навчання і там й залишився. Богданович говорить, що його родич в країні-агресорці обіймає керівну посаду та є "знаною людиною в певних колах", тож "має танцювати під дудку влади". Актор зізнається, що не засуджує рідного брата, адже йому є що втрачати.

"У мене лише один брат залишився там. Ми припинили з ним активно спілкуватися ще задовго до 24 лютого, бо відносини між нашими країнами стали напруженими ще після анексії Криму. І буду відвертим, це небезпечно йому, не мені. Обіймає керівну посаду в Росії, тому має танцювати під дудку влади. Я його не засуджую, він там від 20 років. Щойно закінчив інститут, поїхав за розподілом. Почав будувати кар'єру, став знаною людиною в певних колах, має хороший матеріальний статус, нерухомість, зокрема в Криму. Тобто йому є що втрачати", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Олексій Богданович / Фото: із соцмереж

Олексій Богданович припинив активно спілкуватися з братом після анексії Росією Криму, а з початком повномасштабної війни взагалі звів це до нуля. За словами актора, час від часу листуються їхні дружини, однак лише на побутові теми. Вони уникають серйозних розмов про війну в Україні та російське вторгнення, адже, як говорить артист, "ФСБ не дрімає та все моніторить"

"ФСБ не дрімає, все моніторить. Знаючи це, ми спочатку почали менше спілкуватися. Говорили про погоду, про маму, яка ще тоді була жива. А вже коли почалася велика війна, розмови припинилися зовсім. Наші дружини іноді списуються. Але ніхто нічого не розпитує. Я сказав дружині, що не треба розповідати. Що захочуть, самі дізнаються", - зазначив актор.

Тим не менш, Олексій Богданович зазначає, що знає позицію брата і "його голова не засмічена пропагандою". Тож, у пам'яті актора рідна людина залишиться родичем, а не ворогом.

Олексій Богданович

"Позицію брата я знаю. Він людина нормальна, адекватна. Його голова не засмічена пропагандою. А більшого мені не потрібно. Нехай у моїй пам'яті ми залишимося родичами, а не ворогами", - запевнив актор.

Нагадаємо, а от у скандальної співачки Таїсії Повалій "голова засмічена пропагандою". Нещодавно у виконавиці за проросійську позицію та підтримку війни конфіскували майно в Україні. Зрадниця це не коментували, а от її син Денис, який живе в Європі, різко відреагував на новину.

У Повалій конфіскували люксове авто й квартиру

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