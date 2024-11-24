Відомий актор розповів про пікантну постільну сцену з Ольгою Сумською у серіалі "Скажені сусіди 3"

Також вже відома дата прем'єри комедії.
Вже 2 грудня телеканал ТЕТ презентує новий сезон комедійного серіалу "Скажені сусіди".
Події третьої частини обіцяють бути ще більш насиченими, несподіваними та сповненими гумору. Серед родзинок сезону – сцена, в якій Василь Середюк та Тарас Блащиковський опиняються разом у ліжку. Їхньою несподіваною супутницею стає нова героїня – впливова й харизматична Лариса Бойко, роль якої виконує народна артистка України Ольга Сумська. Віталій Іванченко, який грає Тараса Блащиковського, зізнався, що знімання цієї сцени стали для нього новим професійним викликом.
"Ми з Ольгою вже працювали разом раніше, і я завжди захоплювався її майстерністю. Вона – справжня легенда українського театру та кіно. Ця сцена вимагала від нас абсолютної довіри та взаєморозуміння, і я радий, що в нас усе вдалося", – розповів актор.
Назар Задніпровський, який виконує роль Василя Середюка, також поділився своїми враженнями від співпраці з Ольгою Сумською.
"Ольга – надзвичайно талановита акторка, і попри те, що вона нова в нашій команді, вона одразу стала її невід'ємною частиною. Робота з нею – це завжди особливий досвід", – зазначив він.
Якими непередбачуваними сюжетами та хитромудрими аферами здивує третій сезон "Скажених сусідів" - дивіться від 2 грудня, о 22:00, на телеканалі ТЕТ, а також на Київстар ТБ.
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