Відомий актор розповів про стосунки з ексдружиною Вікторією Литвиненко, від якої має доньку

Також артист поділився, як вони разом виховують дівчинку.
Відомий актор Роман Ясіновський розповів, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко, яка народила йому доньку.
Артист говорить, що з ексобраницею після розлучення чудово спілкується. За словами артиста, інакше бути не могло, адже в них є спільна донька – 12-річна Варвара. Тож, Ясіновський постійно перебуває на зв'язку з Вікторією і залюбки підтримує діалог, адже, як зізнається актор, хоч вони й розлучилися, але повага одне до одного залишилася.
"У нас дочка, яку виховуємо разом, тому стосунки дуже хороші, ми друзі. Я взагалі вважаю, що між рідними людьми найважливіше – діалог. І любов – це теж дуже важливо. З Вікторією ми постійно на зв’язку, в діалозі – не через силу, а завдяки повазі та любові одне до одного. Любов – це почути, зрозуміти", - запевнив артист в інтерв'ю Oboz.ua.
Також Роман Ясіновський розповів, як вони з колишньою дружиною разом виховують спільну доньку. Актор говорить, що Варвара мешкає і з ним, і з мамою. Немає такого, що донька з кимось більше проводить час, а з кимось менше. Утім, зараз у будні дні дівчинка живе в Ясіновським, адже його будинок ближче розташований до школи, а от у вихідні та на канікулах Варвара перебуває з мамою.
"Варвара мешкає і зі мною, і з мамою. Так склалося, що моя квартира нині розташована ближче до школи, де навчається донька, ніж житло Вікторії. Тому в будні дочка зі мною, а на вихідні, канікули – з родиною мами. Коли я знімаюся, Вікторія забирає її до себе. І в нас немає такого, що хтось більше з дочкою, хтось менше. Ми обоє відповідальні батьки", - поділився артист.
Нагадаємо, акторка Вікторія Литвиненко після розлучення вдруге вийшла заміж. Обранцем артистки став актор Сергій Стрельніков. Нещодавно пара вперше розповіла, яким було їхнє весілля.
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