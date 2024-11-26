Відомий актор розповів про стосунки з ексдружиною Вікторією Литвиненко, від якої має доньку

Відомий актор Роман Ясіновський розповів, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко, яка народила йому доньку.

Артист говорить, що з ексобраницею після розлучення чудово спілкується. За словами артиста, інакше бути не могло, адже в них є спільна донька – 12-річна Варвара. Тож, Ясіновський постійно перебуває на зв'язку з Вікторією і залюбки підтримує діалог, адже, як зізнається актор, хоч вони й розлучилися, але повага одне до одного залишилася.

"У нас дочка, яку виховуємо разом, тому стосунки дуже хороші, ми друзі. Я взагалі вважаю, що між рідними людьми найважливіше – діалог. І любов – це теж дуже важливо. З Вікторією ми постійно на зв’язку, в діалозі – не через силу, а завдяки повазі та любові одне до одного. Любов – це почути, зрозуміти", - запевнив артист в інтерв'ю Oboz.ua.

Вікторія Литвиненко / Фото: instagram.com/viktoshaia

Також Роман Ясіновський розповів, як вони з колишньою дружиною разом виховують спільну доньку. Актор говорить, що Варвара мешкає і з ним, і з мамою. Немає такого, що донька з кимось більше проводить час, а з кимось менше. Утім, зараз у будні дні дівчинка живе в Ясіновським, адже його будинок ближче розташований до школи, а от у вихідні та на канікулах Варвара перебуває з мамою.

"Варвара мешкає і зі мною, і з мамою. Так склалося, що моя квартира нині розташована ближче до школи, де навчається донька, ніж житло Вікторії. Тому в будні дочка зі мною, а на вихідні, канікули – з родиною мами. Коли я знімаюся, Вікторія забирає її до себе. І в нас немає такого, що хтось більше з дочкою, хтось менше. Ми обоє відповідальні батьки", - поділився артист.

Роман Ясіновський із донькою від Вікторії Литвиненко

Нагадаємо, акторка Вікторія Литвиненко після розлучення вдруге вийшла заміж. Обранцем артистки став актор Сергій Стрельніков. Нещодавно пара вперше розповіла, яким було їхнє весілля.

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