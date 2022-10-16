Відомий актор розповів, як Білл Мюррей його 9-річного жбурнув у сміттєвий бак

Все більше неприємних подробиць з'являється у Мережі про голлівудського актора Білла Мюррея, який виявився ще тим скандалістом.

Так, американський актор Сет Грін, відомий багатьом за роллю Оза у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" пригадав, як коли йому було 9 років, Мюррей викинув його у сміттєвий бак.

Про неприємний інцидент Грін розповів на YouTube-шоу Good Mythical Morning. Як пригадав артист, коли йому було 9, він брав участь у зніманнях епізоду шоу Saturday Night Live, ведучим якого був Мюррей.

Сет Грін / Фото: Associated Press

Тоді ще малий Сет сидів за лаштунками на підлокітнику дивана, коли зірка це побачив, він почав вимагати, аби хлопець "забрався з його місця":

"Це такий абсурд. Я сиджу на підлокітнику, там ще багато вільного місця. Я попросив його дати мені спокій, а він каже: "Це моє місце", - розповів Грін.

Втім, Сет вирішив проявити впертість і залишився сидіти на тому місці, навіть попри прохання мами, яка прийшла з ним на знімання, поступитися зірці Голлівуду. Тоді ж Мюррей не вигадав нічого кращого, ніж кинути малого у сміттєвий бак:

"Тоді він схопив мене за щиколотки, підняв у повітря головою вниз і почав трусити над відром для сміття зі словами: "Сміттю належить бути в смітнику". Я кричав, вивертався, розмахував руками, зачіпаючи його геніталії. Він жбурнув мене у відро, воно перевернулося. Я був наляканий. Я втік, сховався під столом у своїй гримерці і розплакався", - пригадує неприємну історію Грін.

Білл Мюррей / Фото: Associated Press

Хлопець хотів піти зі знімань, проте старші колеги Едді Мерфі та Тім Казурінський вмовили його залишитись, додавши при цьому: "Всі знають, що Білл придурок, але ти маєш бути професіоналом".

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Білл Мюррей потрапляє у скандал. Тиждень тому актора звинуватили у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику. зірка "Дня бабака" намагався поцілувати молоду колегу та повалив її у ліжко. Хто саме став можливою жертвою домагань 72-річного актора невідомо. У своє виправдання Мюррей зауважив, що його дії мали лише "грайливий" характер, однак дівчина сприйняла це, як дії сексуального характеру.

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