Відомий актор розповів, як знімався з путіністами Машковим і Балуєвим і яку позицію вони мали

Бенюк поділився враженнями від співпраці, яка відбулася ще до війни.

Український актор Богдан Бенюк розповів про знімання стрічки "Кандагар" з російськими акторами Володимиром Машковим, Олександром Балуєвим і Андрієм Паніним ще до війни.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Бенюк зізнався, що колеги завжди вирізнялися своїми шовіністичними настроями. Так, вони все ніяк не могли повірити, що Україна – окрема незалежна держава. І виражали свій подив крізь призму побутових речей.

"Мені казали, що я знімався у фільмах з російськими акторами. Машков, Балуєв, Андрій Панін… Ми спілкувалися досить близько. І їхня позиція була однозначна з приводу України. Великодержавний шовінізм був присутній ще тоді. Машкова дивувало, що на клавіатурі у моєму телефоні є буква "і" з крапочкою. Нібито з подивом, що невже Україна є такою самостійною", - зазначив актор.

Скриншоти з фільму "Кандагар"

Тим не менш, Балуєв з акторського складу все ж міг частково порозумітися з українською незалежністю. Росіянин мав дружину з українським корінням, яка не з чуток знала про виселення її батьків з рідної української землі.

"Балуєв мав всю інформацію про Україну тільки через те, що йому рідна дружина розказала. Вона сама полька, але її батьки походять із західних областей України. І вона розповідала негатив, який відчували її батьки, коли їх виселяли звідти. У нього така позиція і є. А Паніна цікавили тоді інші речі", - додав Богдан Бенюк.

Скриншоти з фільму "Кандагар"

Нагадаємо, нещодавно Богдан Бенюк розповів подробиці про свою родину. Зокрема, зізнався, де зараз його 27-річний син і чи переймається за його мобілізацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: БЕНЮК: хто зрадники у владі, чим країні допоможе "лагідний стукізм", як зніматися з путіністами

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