Відомий актор шокував, як окупанти вщент знищили його квартиру: "Навіть телефонували мені"

Відомий український актор Олексій Череватенко розповів, як окупанти поселилися в його квартирі, а потім вщент її знищили.

Дім артиста розташований у Бородянці, що на початку повномасштабної війни була окупована. Артист розповів, що вони з родиною, на щастя, не опинилися в окупації, адже перебували на дачі в селі Проців. Тим часом у квартирі Череватенка оселилися загарбники. Ба більше, вони знайшли номер мобільного артиста та телефонували йому. Загарбники представилися його прихильниками, але актор зрозумів, що це не так. Ба більше, вони ще й телефонували йому просто з його квартири.

Олексій Череватенко / Фото: instagram.com/cherevatenko_ak

"У моїй квартирі оселилися російські солдати. Навіть телефонували мені. Зрозуміли за фото, які знайшли, що я актор, номер побачили, ймовірно, на моєму сайті. "Добрий день, – кажуть, – ми ваші прихильники, дивилися фільми та серіали. Як ви там?". А я чую, що акцент дуже підозрілий. А потім почали розповідати подробиці, про які ніхто не знає, і з яких зрозумів: вони в мене вдома… Запитав: "Ви в мене в квартирі?" А там – поклали слухавку", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Врешті, квартиру артиста розбомбили. На щастя, сусіди встигли звідти забрати документи Олексія Череватенка та його родини. Квартира, яка розташована у восьмиповерховому будинку, досі не відновлена, тож артист проживає на дачі. Утім, актор переконаний, що відбудує знищену оселю та знову повернеться туди жити.

Олексій Череватенко / Фото: instagram.com/cherevatenko_ak

"Через кілька днів наш будинок повністю розбомбили. Сусіди в перший день вторгнення забрали з житла наші документи й бігали з ними потім по підвалах, ховаючись від обстрілів. Житло досі не відновили. Живемо з родиною на дачі", - зізнався артист.

Нагадаємо, Олексій Череватенко поділився особистим на допрем'єрному показі фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". На захід такою завітав третій президент України Віктор Ющенко. На подію політик вперше за тривалий час прийшов зі своєю дружиною.

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