Відомий актор шокував, як у Росії українських артистів кидали на гроші

Актор, режисер і гуморист Віктор Андрієнко шокував, як у Росії українських артистів кидали на гроші.

Знаменитість їздив працювати до РФ ще до початку російського вторгнення до України. Як розповів Андрієнко в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", умови праці там були далеко не найкращі. Ба більше, українців в РФ кидали на гроші.

Віктор Андрієнко розповів, що від артистів приховували реальні суми, які були виділені на виробництво, і не доплачували кошти.

Віктор Андрієнко / Фото: скриншот з відео

"Мене кличуть: "Вікторе, ми хочемо запросити вас у серіал". Це були 2012-2013 роки. Я приходжу, мені кажуть: "Значить, дивись, у нас для вас така сума на день, ми оце можемо дати, у нас більше нема". А де ж ви їх діли? Кажуть, що лише 80 тисяч на серію. А я знаю, скільки коштує серіал. Москва видавала 200 тисяч доларів. 20 тисяч доларів треба було подати до гільдії продюсерів, залишається 180. Де ділися ще 100 тисяч доларів? А я знаю, де ще 100…У кишені продюсерів", – пригадав артист.

Ба більше, потім зароблені кошти росіяни не квапилися виплачувати. За словами Андрієнка, доводилося й рік чекати, щоб отримати зарплатню. Артист також додав, що за такою схемою обманювали не лише акторів, а й інших українських діячів.

Віктор Андрієнко / Фото: скриншот з відео

"Ось так вони наших акторів усіх обманювали, хто знімався в цих серіалах. Ба більше, ці гроші вони ще рік не видавали. Ось так ставилися не лише до акторів. Не давали гроші..." – додав Андрієнко.

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