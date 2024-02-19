Відомий актор шокував, як його принижували в московському театрі через українське походження

Олександр Третьяченко також розповів про повернення до акторської кар'єри після початку повномасштабного вторгнення.

Вже сьогодні, 19 лютого, о 20:30 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Ціна втечі", де зіграло чимало молодих та вже досвідчених акторів.

Зокрема, роль дідуся головної героїні Марти, довірили Олександру Третьяченку, який після початку повномасштабної війни навіть не думав, що вже повернеться до акторської кар'єри. Нині він хоче бути частиною розвитку нового етапу українського кіно та серіального виробництва, адже ще багато років тому відмовився будувати кар'єру в Росії. Ця історія трапилась в 80-х роках. Третьяченка запросили на прослуховування до одного з московських театрів, однак там актор зіткнувся з приниженнями.

"Мій однокласник підпрацьовував у московському театрі та товаришував з Табаковим, якому тоді потрібен був актор на роль. Друг мене йому і порекомендував. На моєму прослуховуванні був не сам Табаков, а інший викладач. Він сказав: "Одразу відчувається цей хохляцький акцент", - пригадав актор в інтерв'ю 1+1.

Олександр Третьяченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тоді ж Третьяченко зустрів київського режисера Віталія Семенцова, який запропонував головну роль в одній зі своїх вистав. Пропозиція Віталія зацікавила Олександра більше, ніж можливість грати в театрі Табакова.

"Вирішив, що краще залишуся тут, де не відчуватиму цього зверхнього ставлення. Ми за два тижні поставили виставу, яку показували в "Жовтневому палаці" у голубій залі — це був тріумф", - пригадав актор.

Також своєю історією поділилася молода акторка Анна Іванова, яка втілила на екрані роль головної героїні Марти. Артистка говорить, що від 2014 року відмовлялася від пропозицій працювати в Росії, натомість вона обрала український кінематограф та мріє його розвивати.

Постер серіалу "Ціна втечі" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я обрала шлях не просто критикувати, а намагатися щось змінити. Бачу прагнення до цього і серед знайомих, які також працюють з кіно. Ми хочемо приносити щось нове в цю сферу. Кіно безпосередньо впливає на наше суспільство. Це величезний інструмент, щоб змінювати думки людей. Якщо наш продукт буде якісним, спрямованим на правильні меседжі та судження, то ми зможемо покращувати суспільство загалом. Це основна функція кіно, яку хочу застосувати у своїх майбутніх фільмах", - поділилася Анна Іванова.

Актори з серіалу "Ціна втечі" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть прем'єру серіалу "Ціна втечі" 19 лютого о 20:30 на "1+1 Україна".

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