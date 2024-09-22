Відомий актор висловився про брата в Росії та які пропозиції отримував від окупантів: "Вони хворі"

Український актор театру і кіно Олексій Богданович шокував зізнанням про брата та робочими пропозиціями з боку Росії.

Так, знаменитість вперше за тривалий час розповів, що має родичів в РФ. Як говорить актор, вже близько 50 років у сусідній ворожій державі проживає його рідний брат. Хоч Олексій і не має претензій до рідної людини, однак повністю обірвав з ним усе спілкування.

"Мій рідний старший брат поїхав у Росію, коли він закінчив Харківський політех і мав направлення. Тоді був СРСР. Тоді ж направляли не тільки в Україну, а по всіх заводах, які там були. І він поїхав в Росію і живе там з 21 року. Які я маю до нього претензії, він все життя там. Це його друга батьківщина, він вже живе там 50 років. Але ми з ним не спілкуємося з однієї причини – він не простий робітник, а має керівну посаду, начальник. Не військова сфера. Ні, він не телефонував (після 24 лютого 2022 року – прим ред.). Для них це нормально, а чому це він має з ворогами Росії спілкуватися? Це не логіка здорових людей, вони всі хворі", - зізнався Олексій в інтерв'ю Rostyslove Production.

Олексій Богданович / Фото: marieclaire.ua

Окрім того, Олексій Богданович пригадав, як ще 2014 року з ним зв'язувалися росіяни, щоб він як актор зачитав низку їхніх віршів у рамках пропаганди наративу про "братські народи". Своєю чергою, український артист без роздумів відмовився грати на руку ворогові й з того часу окупанти більше не пропонували йому співпраці.

"Думаєте, після 2014 року мені не телефонували з Москви й не просили записати "якісь російські вірші про єдину країну"? Звичайно, пропонували. Ну такі вірші, такі безглузді. "А що в цьому поганого, ми ж браття". Звичайно, я відмовлявся і грубо їх посилав. Потім припинили телефонувати, відчепилися", - приголомшив актор.

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