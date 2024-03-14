Відомий актор-військовий під час знімань фільму рефлекторно вистрелив в артиста, який грав окупанта

Український актор, а нині захисник Володимир Ращук зіграв одну з головних ролей у воєнній трагікомедії "Позивний "Тамада", яка вийде 14 березня о 20:00 на каналі 2+2.

В коментарі сайту ТСН.ua Ращук поділився відчуттями, коли з фронту повертається на знімальний майданчик. Зазначимо, що актор від перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт, згодом став командиром 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода", а нині є офіцером секції S-3.

“Психологічно важко адаптуватися до знімального майданчика. У серіалі є сцена, коли у нас відбувається стрілецький контакт з орками і "Тамада" прибирає одного з них. Але під час знімань я периферійним зором побачив цього орка і рефлекторно вистрелив. Звісно, це були несправжні набої, але режисер зупинив знімання, підійшов до мене перепитати, чи все ок. У такі моменти морально складно, але я обожнюю зніматися. Мабуть, після нашої Перемоги ще більше буду любити акторство”, - прокоментував інцидент Ращук.

Володимир Ращук

Разом з тим актор-військовий зізнався, що іноді на зніманнях йому все ж незвично, подекуди навіть болюче, бо, за словами Ращука, зустрічає людей, які “досі лишаються відірваними від реальності”:

“Але загалом це дуже незвично, інколи болюче. Бо подекуди на проєктах бачиш тих, хто досі відірваний від реальності. На мою думку, паралельно зі своєю професією усім потрібно опановувати військову справу”, - висловив думку актор-захисник.

Володимир Ращук на зніманнях фільму "Позивний "Тамада"

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ТСН.ua Володимир Ращук розповів, як, перебуваючи на найпекельніших напрямках, з фронту проходив кастинг до воєнної трагікомедії "Позивний "Тамада".

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