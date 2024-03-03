Відомий актор-військовий ЗСУ приголомшив, що одружився та вперше став батьком

Український актор, відомий за гумористичним серіалом "Віталька" Гарік Бірча, який нині є військовим ЗСУ, приголомшив зізнанням, що став батьком.

Бірча, який як ведучий доєднався до проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3", залаштунками знімань спецсезону шоу трохи розповів про особисте. Зазвичай артист не афішує цей бік свого життя, втім цього разу розговорився.

Зокрема, Бірча поділився, що у планах на коротеньку відпустку з фронту, окрім знімань "Ліги Сміху", він також хоче провести час з родиною:

"У мене є малесенька донечка. Два роки нещодавно виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням", - зізнався захисник в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

Гарік Бірча став ведучим нового спецсезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3"

Окрім того, уважні журналісти помітили на підмізинному пальці Гаріка Бірчі обручку, яка дуже промовисто натякає, що зі статусом холостяка актор розпрощався.

Гарік Бірча засвітив обручку

Нагадаємо, що 8 березня о 20:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" від Студії "Квартал 95". У шоу Гарік Бірча вперше спробує себе у ролі ведучого поряд з Євгеном Кошовим.

Гарік Бірча став ведучим нового спецсезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3"

Зазначимо, нині Гарік Бірча головний сержант окремого спеціального батальйону "Berlingo". Втім, під час своєї п'ятиденної відпустки з фронту він доєднався до знімань шоу. Це вперше від квітня 2023 року, коли шоумен з'явився на публіці та знімальному майданчику.

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