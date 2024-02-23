Відомий актор – військовий ЗСУ став ведучим нового спецсезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3"

8 березня о 20:00 на телеканалі ТЕТ Гарік Бірча вперше спробує себе у ролі ведучого поряд з Євгеном Кошовим.

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у відомому серіалі "Віталька", який ще з початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, доєднається як ведучий до "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3".

Вже 8 березня о 20:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" від Студії "Квартал 95". Ведучим благодійного сезону, окрім Євгена Кошового, стане Гарік Бірча.

Зазначимо, нині Гарік Бірча головний сержант окремого спеціального батальйону "Berlingo". Втім, під час своєї п'ятиденної відпустки з фронту він доєднався до знімань шоу. Це вперше з квітня 2023 року, коли шоумен з'явився на публіці та знімальному майданчику.

Гарік Бірча - ведучий нового спецсезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3"

"Для мене це новий досвід у "Лізі Сміху", але дуже приємний. Стояти разом з Женею Кошовим на одній сцені й бути ведучим саме "Волонтерського десанту" – це не тільки відволікатися від буденних справ, а й допомагати Збройним Силам України. Це дуже важливо. Адже зараз "Ліга Сміху" – це не просто змагання з гумору, а й проєкт з благодійною місією", – поділився актор.

Гарік Бірча - ведучий нового спецсезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3"

Нагадаємо, у проєкті "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" команди змагатимуться не за звичний кубок, а за право доставити FPV-дрони та автівки військовим на фронт. До речі, вже також відомо, хто із зіркових тренерів оцінюватиме гумор учасників.

Тож, з 8 березня щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ підтримуйте себе жартами та об'єднуйтеся задля допомоги з новим сезоном спецпроєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3".

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