Відомий актор-захисник розповів про своє весілля під час війни: "На тлі повідомлень з "Азовсталі"

Відомий український актор Максим Девізоров вперше розповів про своє весілля під час війни.
Так, нещодавно знаменитість, який наразі служить у Збройних силах України, одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко.
Цікаво, що закохані не бачилися від березня. Заради весілля Максима відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.
У програмі "Зірковий шлях" актор, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", поділився, як освідчився своїй обраниці. Макс попросив Світлану стати його дружиною відеозв'язком, в останній день перед тим, як мав виїжджали на Донеччину.
"Ми довго думали, коли краще нам зіграти весілля. Адже хотілося, щоб у цей день поруч були батьки та друзі. Знайшли компроміс, що зараз ми розпишемося, нам так буде спокійніше. Тому що на тлі усіх повідомлень з "Азовсталі"… Там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освідчувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час. Ми розписалися в Дніпрі. Мене відпустили на один день. Дуже приємно, що для військових без черги все це проводиться" – поділився актор.
На розпис завітали лише побратими бійця. Батьки пари не приїхали до РАЦСу. Знаменитість поділився, що молоде подружжя відсвяткує весілля вже після перемоги України у війні з Росією.
Також Максим Девізоров розповів їхню історію кохання. Так, пара почала зустрічатися пів року тому. А познайомилися актори на кастингу вистави "Одіссей".
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