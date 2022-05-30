Відомий актор-захисник розповів про своє весілля під час війни: "На тлі повідомлень з "Азовсталі"

Відомий актор-захисник розповів про своє весілля під час війни: "На тлі повідомлень з "Азовсталі"

Відомий український актор Максим Девізоров вперше розповів про своє весілля під час війни.

Так, нещодавно знаменитість, який наразі служить у Збройних силах України, одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко.

Цікаво, що закохані не бачилися від березня. Заради весілля Максима відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

У програмі "Зірковий шлях" актор, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", поділився, як освідчився своїй обраниці. Макс попросив Світлану стати його дружиною відеозв'язком, в останній день перед тим, як мав виїжджали на Донеччину.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

"Ми довго думали, коли краще нам зіграти весілля. Адже хотілося, щоб у цей день поруч були батьки та друзі. Знайшли компроміс, що зараз ми розпишемося, нам так буде спокійніше. Тому що на тлі усіх повідомлень з "Азовсталі"… Там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освідчувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час. Ми розписалися в Дніпрі. Мене відпустили на один день. Дуже приємно, що для військових без черги все це проводиться" – поділився актор.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

На розпис завітали лише побратими бійця. Батьки пари не приїхали до РАЦСу. Знаменитість поділився, що молоде подружжя відсвяткує весілля вже після перемоги України у війні з Росією.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Також Максим Девізоров розповів їхню історію кохання. Так, пара почала зустрічатися пів року тому. А познайомилися актори на кастингу вистави "Одіссей".

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Нагадаємо, КилимМен із Kalush Orchestra продає на аукціоні побачення із собою. Аукціон завершиться 5 червня.

Героїчна історія подружжя, життя якого обірвалося на "Азовсталі"

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