Відомий актор здивував подробицями особистого життя й чому живе з класною керівницею

Український актор Богдан Бенюк поділився подробицями особистого життя.

Так, актор доволі рідко розповідає про свою дружину Уляну. Проте в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зробив виключення. І поділився історією їхнього знайомства. Цікаво, що пара зустрілася ще в дитячому садочку, а іскра між ними промайнула вже під час шкільних років. І вже за декілька років подружжя святкуватиме "золоте" весілля. Попри те, Бенюк зізнається, що їхні стосунки не завжди були ідеальними та інколи все ж ревнощі робили своє.

"Ми ходили в дитячий садочок разом. І ми на канікулах у селі на танцях зустрілися. Через три роки буде "золоте весілля". За 47 років подружнього життя ми прожили багато етапів, бо ми не янголи, які зустрілися. Але Бог тримав руку над нашою родиною", - зізнався актор.

Богдан Бенюк

Знаменитість також розповів, що його дружина Уляна працює в медичній галузі. Разом вони живуть з її 89-річною мамою, яка до того ж свого часу була класною керівницею актора. Тим часом діти з онуками переїхали до окремих домівок і зустрічаються з батьками на свята.

"Вона за освітою провізор. І це допомогло нашій родині. Вона добре знається в медицині. І на першому етапі, де треба поради чи ліки, то вона для багатьох друзів незмінна людина. З нами живе її мама. Мамі 89-й рік іде, моя класна керівниця. Онуки живуть окремо в Києві. І колись ми будували спільний будинок, але діти вилітають з сімейного гнізда й створюють свій осередок", - поділився Бенюк.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк заінтригувала подробицями особистого життя. Знаменитість відповіла, коли вийде заміж.

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