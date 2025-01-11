Відомий актор зі сльозами висловився про 10-річного сина та його діагноз: "Особлива дитина"

Український актор, зірка серіалу "Встигнути до 30" Дмитро Вівчарюк назвав діагноз старшого сина Захара.

10-річний хлопчик має розлад аутистичного спектру. Утім, Вівчарюк каже, що не вважає це хворобою, як більшість. Навпаки зірковий батько переконаний, що такі діти ширше відчувають світ і живуть без жодних обмежень. Ба більше, актор каже, що разом з дружиною навчається у Захара багатьом речам. До слова, описуючи світлі якості сина, Дмитро не зміг стримати сліз.

"Хтось каже, що у нас хвора дитина. Вона не хвора, а особлива. Для мене статус "не така, як всі" – не означає, що вона хвора. Хвора людина – це коли цироз печінки, наприклад. А це вважаю наше майбутнє. Захар – офігезний. Ми дуже багато чому вчимося. Він космос! Я такий сентиментальний… І Захарчик відчуває трохи іншими вібраціями. Ми живемо у рамках, він – поза ними. Він вільний, у нього свій світ. Я вчуся багато чому у нього", - поділився знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дмитро Вівчарюк з родиною

Також Вівчарюк має ще одного сина, молодшого Любомира. 6-річний хлопчик живе у Німеччині разом з мамою та братом. Як каже зірка, син доволі швидко опанував там німецьку мову й щоразу дивує його.

"А менший Любомир записався на кікбокс, сам підтягується. І вони такі різні! Хоча від одного батька та матері. Так тішуся, що мої діти говорять українською! Але Любчик вже вільно говорить німецькою й навіть діалектом", - зазначив Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав свого найменшого сина, якого місяць тому йому народила 23-річна блогерка Катерина Полтавська.

Читайте також: