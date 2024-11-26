Відомий актор зізнався, що має бронь від мобілізації та чи піде служити в разі отримання повістки

Відомий український актор Роман Ясіновський, який раніше розповів про стосунки з колишньою дружиною після розлучення, зізнався, що має бронь від мобілізації та чи піде служити в разі отримання повістки.

Артист зізнався, що в разі потреби готовий до служби у війську. Однак поки що Ясіновський завдяки театральній роботі має бронь від мобілізації, яка діє до початку лютого наступного року. Якщо ж артист отримає повістку, то від служби не уникатиме.

"Якщо потрібно буде піти у військо - піду, я готовий. До початку лютого маю бронь від театру. Як буде далі – час покаже. У будь-якому разі тікати нікуди не збираюся", - зізнався артист в інтерв'ю для Oboz.ua.

Роман Ясіновський / Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Наразі ж Роман Ясіновський в тилу допомагає військовим. Також артист їздить за кордон із благодійними виставами. За словами актора, основна їхня мета – це говорити про війну в Україні і про те, що насправді відбувається в країні. Що ж до заробітку за кордоном, то Ясіновський говорить, що вони там насправді незначні. Утім, привезти благодійну допомогу військовим все ж таки вдається.

"Трохи ображаюся, коли маю збирати купу документів для дозволу виїхати за кордон з виставами. Я ж не просто їду заробляти, там насправді платять невеликі кошти. Основна мета поїздок – отримуємо майданчики, на яких можемо говорити про те, що відбувається в Україні. А повертаючись додому, маю можливість привезти якусь машину чи щось інше на допомогу фронту. І постійно це роблю", - ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай зізнався, що має бронь від мобілізації. Артист розповів, як її отримав.

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