Відомий американський актор зробив вазектомію і шокував причиною

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", американський актор Браян Остін Грін шокував зізнанням, що зробив вазектомію.

Про це 50-річний актор розповів у підкасті "Old-ish", пише Page Six. За словами Остіна Гріна він наважився на цю операцію усього за вісім тижнів після народження його п'ятої дитини.

"Зейн народився, і я подумав: "Час прикрити лавочку", - прокоментував артист.

Своєю чергою, наречена Браяна Остіна Гріна, 38-річна австралійська танцівниця Шарна Берджесс з неприхованою радістю підтвердила, що коханий наважився на вазектомію за вісім тижнів після появи їхнього сина на світ.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото: Associated Press

Разом з тим Берджесс зізналася, що їхній син був не запланованою дитиною, оскільки танцівниця приймала протизаплідні таблетки, коли випадково завагітніла.

Врешті решт, аби уникнути нових незапланованих вагітностей, Грін наважився на відчайдушний крок і зробив операцію, через яку тепер не зможе самостійно зачати нащадків:

"Це був чудовий вчинок Браяна, тому що протизаплідні засоби завжди змушували мене почуватися божевільною. Це був такий великий і гарний вчинок, який він зробив, і він забезпечує комфорт та відсутність стресу у нашому сексуальному житті", - пояснила свою радість Берджесс.

Браян Остін Грін з п'ятим сином / Фото: instagram.com/sharnaburgess

Танцівниця додала, що якщо вони з Остіном Гріном вирішать у майбутньому знову стати батьками, їм, швидше за все, доведеться робити штучне запліднення.

Водночас Браян Остін Грін зізнався, що жодного зі своїх п'ятьох синів він не планував, втім ані про що не жалкує:

"Я люблю своїх дітей і не був проти жодного з них, але я ніколи не зіштовхувався з таким явищем, як дивитися на тест на вагітність і сподіватися, що він позитивний, і готуватися", - пояснив він.

Браян Остін Грін з Меган Фокс та їхніми синами / Фото: instagram.com/meganfox

Зазначимо, що вп'яте Браян Остін Грін став батьком у червні 2022 року. Наречена актора Шарна Берджесс народила йому сина. Також від попередніх стосунків актор має ще чотирьох синів. У Гріна також є сини – 11-річний Ной Шеннон, 9-річний Бодхі Ренсом, 7-річний Джорні Рівер від його колишньої дружини Меган Фокс, а також 21-річний син Кассіус Ліджа від його колишньої дівчини Ванесси Марсіл.

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