Відомий американський музикант із жахливими опіками потрапив до лікарні: "Буквально підпалив себе"

Відомий американський музикант, учасник гурту Slipknot Сід Вілсон з серйозними опіками потрапив до лікарні.

Про це артист повідомив у своєму Instagram та показався на лікарняному ліжку. Він повідомив, що отримав опіки другого ступеня. Сід Вілсон поділився, що наразі почувається краще, однак внаслідок неприємного інциденту в нього серйозно постраждала шкіра обличчя та рук.

"Мені вибухнуло в обличчя. Зі мною все гаразд. Зі мною буде все гаразд, але я дістав серйозні опіки обличчя та рук. Я весь попечений. Брови попечені. Рот в пухирях. Руки в досить поганому стані. Обидві руки", - поділився артист.

Сід Вілсон / Фото: instagram.com/sidthe3rd

Більш багатослівною виявилася обраниця музиканта. Дружина Вілсона - Келлі Осборн – розкрила подробиці неприємного інциденту. Вона розповіла, що її чоловік палив на подвір'ї органічне сміття. Однак, це виявилося не найкращою ідеєю, адже через випари газів воно просто вибухнуло, завдавши музикантові опіків. За словами Осборн, наразі її чоловік почувається значно краще, а лікарі вже відпустили його додому.

"Він буквально підпалив себе та підірвав усе", - підсумувала Осборн.

Келлі Осборн перев'язує руки Сіду Вілсону / Фото: instagram.com/sidthe3rd

Нагадаємо, нещодавно 25-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів потрапив до лікарні. Бруклін мусив звернутися за допомогою до лікарів через серйозну травму.

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