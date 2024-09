Відомий американський репер просто під час концерту знепритомнів і раптово помер

Популярний американський репер Fatman Scoop, справжнє ім'я якого Айзек Фрімен, помер.

Сумну звістку підтвердила родина виконавця на його сторінці в Instagram. Артиста не стало у віці 56 років. Музикантові просто під час концерту в місті Гамден, штат Коннектикут, раптово стало зле. На сцені Fatman Scoop знепритомнів, тож йому викликали швидку допомогу і терміново доправили до лікарні. Лікарі боролися за життя репера, однак його серце не витримало, і в віці 56 років він помер.

Fatman Scoop / Фото: instagram.com/fatmanscoop

"З глибоким сумом і важким серцем ми ділимося новиною про смерть Fatman Scoop. Світ втратив душу, що сяє, маяк світла на сцені і в житті. Fatman Scoop був не просто виконавцем, він був батьком, братом, дядьком і другом. Він був радістю у нашому житті, постійним джерелом підтримки, непохитної сили та мужності. Його музика змушувала нас танцювати та сприймати життя з позитивом. Ми будемо дуже сумувати за щедрістю, яку він проявляв до всіх, та ніколи не забудемо", - йдеться в повідомленні родини музиканта.

Помідомлення родини Fatman Scoop / Фото: instagram.com/fatmanscoop

Що саме стало причиною раптової смерті Fatman Scoop – наразі невідомо. Світові видання зверталися до родини за коментарями і роз'ясненнями, однак відповіді наразі не отримали.

Зазначимо, Fatman Scoop – американський репер, що став шалено популярним в 1990-х роках. Виконавець свого часу неабияк вплинув на розвиток гіп-гоп культури. Найвідоміші пісні репера - Be Faithful, It's Like That, Lose Control та багато інших. До речі, за трек Lose Control виконавець отримав дві статуетки "Греммі" у категоріях "Найкраща реппісня" та "Найкраще коротке музичне відео".

Нагадаємо, нещодавно в родині американської співачки Мераї Кері сталося горе. Виконавиця в один день втратила маму та рідну сестру.

