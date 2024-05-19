Відомий американський репер жорстоко побив свою дівчину: в Мережі показали моторошне відео

Світовий репер-магнат Шон Комбс, більш відомий як Puff Daddy чи Diddy, втрапив у масштабний скандал після звинувачення його у зґвалтуванні й жорстокості екс-дівчиною Касандрою Вентурою.

Як відомо, співачка наприкінці 2023 року подала позов до суду, у якому назвала Diddy "домашнім аб'юзером, який регулярно лупцював її ногами, користуючись статусом і впливовістю". Тож, тепер свідчення Касандри збіглися з відеодоказами, оприлюдненими CNN. Так, на моторошних кадрах з камер спостереження видно, як репер у рушнику наздоганяє ексдівчину у готелі та жорстоко її б'є просто у коридорі. А потім силоміць затягує її до номеру.

Увага! У відео присутні сцени насилля та побиття!

Втім, як повідомляє офіційна сторінка прокуратури Лос-Анджелеса в Instagram, хоч вони і "дуже занепокоєні", проте нині нічого не можуть вдіяти. Причина – жертва повідомила про інцидент, який трапився 2016 року, лише наприкінці 2023. У той час, коли у Каліфорнії злочинця карають лише тоді, якщо термін, коли трапився інцидент, складає не більше трьох років.

Цікаво, що у позові Вентури йшлося також про те, що це відео, яке все ж з'явилося в Мережі, було свого часу викуплено Шоном за 50 тис. доларів. Скандальний ролик було віднайдено у будинку виконавця лише під час обшуків поліції.

Diddy та Касандра Вентура / Фото: Associated Press

Наразі адвокат Шона Комбса, Бен Брафман рішуче заперечує "ці образливі та обурливі звинувачення". А ще пізніше з'явилася інформація про "врегулювання позову" з Касандрою Вентурою, деталі якого не розголошуються.

"Рішення врегулювати позов, який був поданий 2023 року, жодним чином не є визнанням протиправних дій. Таке рішення Комбса жодним чином не свідчить про те, що він категорично відмовляється від претензій. Натомість він радий, що вони досягли взаємного врегулювання, і бажає пані Вентурі всього найкращого", - заявив адвокат Diddy.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилися фото з закривавленим обличчям Камалії. Співачка вже прокоментувала чутки про насильство.

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