Відомий американський репер зняв скандальний кліп у Києві та нарвався на різку критику від українців

Американський репер ASAP Rocky представив свій новий трек Tailor Swif та кліп на нього, який, як виявилося, знімали в Україні.

Знімання відбувалися в Києві, щоправда, ще до початку повномасштабної війни, а саме 2021 року, з українськими акторами. Лише зараз репер запрем'єрив і пісню, і кліп. Однак відеоробота викликала в українців шквал обурення. У Мережі не сподобалася естетика кліпу, мовляв, вона демонструє культуру СРСР або ж навіть Росії, а з Україною це не має нічого спільного.

Ви бачили цей треш? Це він так уявляє Київ? Чи я щось не зрозумів? Мені тільки одному здалося, що він щось сплутав, коли обирав колірну гаму кліпу?

Це новий кліп ASAP Rocky в Україні? Я спочатку подумала, що то Росія, бо це чисто культура "совка".

Що ми можемо вам сказати? Естетика, шапки-вуханки, ведмеді та ракети, що літають над будинками... Неприємного перегляду .

На захист репера стала акторка Ірина Демчук, яка в кліпі зіграла епізодичну роль. В коментарі для Oboz.Life артистка запевнила, що ASAP Rocky не мав на меті показати Україну чи то з кращого, чи то з гіршого боку. Ба більше, відео взагалі не стосується нашої країни, за винятком того, що знімалося в Києві. За словами Демчук, робота над кліпом відбувалася саме в Україні, адже тут були потрібні для репера локації та краєвиди.

"Багато кому кліп нагадує СРСР або не з кращого боку показує Україну. Я хочу сказати, що артист приїхав до України показувати не Україну. Це було до повномасштабного вторгнення. Артисти приїжджали до України за майданчиками, краєвидами, локаціями. Це не було в контексті показати Україну в якомусь позитивному чи негативному прояві", - пояснила Ірина Демчук.

Нагадаємо, раніше ASAP Rocky вже обурював українців своїм вчинком. Минулого року репер зробив кулон у вигляді літери Z з танків. До слова, саме такий символ малювали окупанти на своїй техніці під час вторгнення до України.

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