Відомий американський рокгурт заспівав українською про тероборону ЗСУ

Відомий американський рокгурт Gogol Bordello, який заснував українець Євген Гудзь, присвятив пісню Україні.

Зокрема, колектив заспівав про учасників тероборону ЗСУ, які героїчно захищають країну від російських окупантів.

До слова, Gogol Bordello випустив пісню, яка отримала назву Teroborona. Цікаво те, що композиція, яку гурт випустив спільно з The Cossacks, лунає українською мовою.

"Багатьом моїм друзям-художникам і музикантам довелося взяти в руки зброю і приєднатися до тероборони. Це присвята їхній мужності та мужності всіх захисників. Корінням пісні є український традиційний танець "Аркан", який є справжнім українським гуцульським духом", - йдеться в описі до пісні.

Gogol Bordello зазначив, що всі кошти, які вдасться заробити завдяки прослуховуванням пісні, будуть відправлені на допомогу Україні.

До слова, американський рокгурт активно підтримує українців. На своїх концертах вони тримають прапори України та співають "Ой у лузі червона калина".

Зазначимо, Gogol Bordello – відомий рокгурт, який заснований 1999 року у Нью-Йорку українцем Євгеном Гудзем.

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