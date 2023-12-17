Відомий американський співак розцілував прапор України на своєму концерті

Соліст відомого американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс зворушив шанобливим ставленням до українського прапора та українців на своєму нещодавньому концерті.

Так, під час виступу Рейнольдса поруч під сценою стояли його українські шанувальниці. Вони принесли з собою український прапор. Коли виконавець побачив прихильниць, він до них підійшов, аби вони передали йому синьо-жовтий стяг.

Ден Рейнольдс взяв його до рук і просто на сцені посеред виступу декілька разів поцілував. Окрім того, він вигукнув гасла на підтримку України: "Свобода" і "Залишаємося з Україною". Після цього соліст Imagine Dragons залишив автограф на прапорі і передав його назад шанувальницям.

Соліст Imagine Dragons розцілував прапор України під час свого концерту

Відповідне відео з'явилося на сторінці в X (колишній Twitter) користувача WarSvitla.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гурт Imagine Dragons на чолі з Ден Рейнольдсом активно підтримує Україну. Зокрема, колектив є амбасадором державної благодійної платформи на підтримку України United24. Також у травні цього року Imagine Dragons представив кліп на пісню Crushed, який був знятий в Україні. Його головним героєм виступив 14-річний підліток з Новогригорівки Миколаївської області, яка перебувала в окупації. Будинок хлопця вщент зруйнували російські загарбники. Саме історію хлопця гурт Imagine Dragons показав у кліпі і допоміг відновити його будинок.

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