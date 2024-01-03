Відомий американський співак розлучається з дружиною після 12 років шлюбу

Соліст гурту Backstreet Boys особисто повідомив сумну звістку.
Учасник культового бойз-бенду Backstreet Boys Ей Джей Маклін засмутив шанувальників звісткою.
Після 12 років шлюбу артист розлучається зі своєю дружиною Рошель Маклін. Відповідну інформацію музикант оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі. Подружжя вирішило офіційно розірвати стосунки за рік після того, як оголосило про кризу у їхньому подружньому житті:
"Як ви всі знаєте, ми розійшлися вже понад рік тому. Хоча ми сподівалися на примирення, вирішили офіційно розірвати наш шлюб. Ми прийняли це рішення з глибоким коханням і повагою. Зараз ми зосереджені на тому, щоб рухатися вперед найздоровішим чином, приділяючи особливу увагу дружбі та спільному вихованню наших дівчаток, які перебувають у центрі уваги наступного розділу. Ми цінуємо вашу доброту, повагу та конфіденційність", - йдеться у зверненні колишнього подружжя.
Зазначимо, що Ей Джей Маклін та перукарка і візажистка Рошель Карідіс одружилися у грудні 2011 року. До цього пара зустрічалася протягом шести років. У експодружжя є двоє дітей – доньки Ейва Джеймс, якій 11 років та шестирічна Лірік Дін.
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