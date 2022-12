Відомий американський ведучий та актор Стівен Босс наклав на себе руки

Знаменитий американський актор, хореограф, ведучий шоу Ellen Еллен Дедженерес Стівен "Твіч" Босс скоїв самогубство.

Артисту було 40 років. Як передає видання TMZ, дружина Босса Еллісон Гокер у вівторок звернулася до поліції Лос-Анджелеса з заявою про те, що її чоловік покинув будинок без своєї автівки, що на нього дуже не схоже.

Згодом тіло Стівена Босса знайшли у номері одного з лос-анджелеських готелів з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, артист наклав на себе руки.

Колега Стівена Еллен Дедженерес висловила співчуття родині знаменитості:

"У мене розбите серце. Твіч був чистою любов'ю та світлом. Він був моєю сім'єю, і я любила його всім серцем. Я сумуватиму за ним. Будь ласка, передайте своє кохання та підтримку Еллісон та її прекрасним дітям – Веслі, Меддоксу та Зайє", - написала Дедженерес.

Стівен Босс та Еллен Дедженерес / Фото: instagram.com/theellenshow

Зазначимо, що Стівен був діджеєм на шоу Еллен від 2014 року і залишався з нею до закінчення шоу у травні 2022 року. 2020 року він став виконавчим продюсером шоу. Справжню популярність Босс здобув 2008 року, коли посів друге місце на танцювальному шоу "So You Think Can Dance".

Також "Твіч" зіграв у декількох популярних фільмах. Зокрема, у картинах "Крок вперед", а також "Супер Майк XXL".

