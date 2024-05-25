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Відомий автор пісень шокував, як припинив отримувати виплати за свої хіти

Відомий автор пісень шокував, як припинив отримувати виплати за свої хіти

Юрій Рибчинський

Юрій Рибчинський назвав причину відсутності у нього зарплати.

Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський, який славиться співпрацею з багатьма зірками, розповів про свої доходи.

Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поет зізнається, що його джерелом прибутку є роялті з пісень, які він пише на замовлення. Втім, Юрій Євгенович переконує, що через неналагоджену роботу авторського права він не отримує належної оплати праці. Тим часом замовники пісень вільно виконують хіти, автором яких є він.

Юрій Рибчинський / ©
Юрій Рибчинський

 "За два роки, коли всі мої виконавці працюють й у них колосальна кількість моїх пісень, я нічого не отримую. Це дивно! Зарплату не держава платить. Це організація, яка працює на відсотки від наших гонорарів, роялті. Тобто моє роялті вони забирають і роблять собі зарплати, а я нічого не отримую. Якщо я був одним з найзаможніших авторів на терені СРСР і міг кожні два місяці купувати собі машину, то що зараз я можу? Я ошукана людина", - зазначив Юрій Рибчинський.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський пояснив, кого вважає винним у смерті Кузьми Скрябіна.

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