Відомий автор пісень шокував, як припинив отримувати виплати за свої хіти

Юрій Рибчинський назвав причину відсутності у нього зарплати.
Український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський, який славиться співпрацею з багатьма зірками, розповів про свої доходи.
Так, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поет зізнається, що його джерелом прибутку є роялті з пісень, які він пише на замовлення. Втім, Юрій Євгенович переконує, що через неналагоджену роботу авторського права він не отримує належної оплати праці. Тим часом замовники пісень вільно виконують хіти, автором яких є він.
"За два роки, коли всі мої виконавці працюють й у них колосальна кількість моїх пісень, я нічого не отримую. Це дивно! Зарплату не держава платить. Це організація, яка працює на відсотки від наших гонорарів, роялті. Тобто моє роялті вони забирають і роблять собі зарплати, а я нічого не отримую. Якщо я був одним з найзаможніших авторів на терені СРСР і міг кожні два місяці купувати собі машину, то що зараз я можу? Я ошукана людина", - зазначив Юрій Рибчинський.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Рибчинський пояснив, кого вважає винним у смерті Кузьми Скрябіна.
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