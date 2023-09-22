Відомий блогер Богдан Шелудяк відповів, чи піде воювати на фронт: "Ти не можеш бути пацифістом"

Відомий блогер та телеведучий Богдан Шелудяк (Буше) відповів, чому не пішов служити на фронт.

Новий напарник ведучої Лесі Нікітюк по шоу "Хто Зверху?" час від час отримує у своєму блозі запитання про службу в армії. У відповідь на це запитання у "Розмові" Богдан зізнався, що він - пацифіст. Проте, якщо прийде повістка, він готовий піти воювати з ворогом.

"По-перше, мені такого майже не пишуть. По-друге, що я можу на це відповісти? Я на це можу сказати, що мені не буде соромно після нашої перемоги за те, що я робив і за те, чого не робив, на думку якоїсь людини. Мені не доведеться червоніти. Якщо прийде повістка, мабуть що прийдеться. Хоча я в цьому плані максимальний пацифіст. Але до стосовно людей, які прийшли тебе вбивати, ти не можеш бути пацифістом. Якщо так станеться, то я буду діяти так, як потрібно діяти", - сказав блогер.

Богдан Шелудяк / Фото: instagram.com/bushe8

Серед друзів та знайомих Богдана вже багато тих, хто став на захист країни та, на жаль, загинув. Так, на початку повномасштабної війни Буше втратив друге дитинства.

"Багато друзів і знайомих служать, і деяких уже немає серед живих. У березні 2022 року не стало мого друга дитинства, мого сусіда. Він був військовим і одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов воювати. І протягом 22-го року ще декілька людей… Складно описати словами свій внутрішній стан. Ти відчуваєш просто спустошення, згадуєш моменти і з'являється туга за людиною, навіть якщо ви останніми роками не спілкувалися. Бо ця людина відігравала певну роль у твоєму житті. І ти розумієш, що ти її вже ніколи не побачиш і не почуєш", - поділився Богдан.

Нагадаємо, що нещодавно мобілізований співак Віталій Козловський показався на тлі згорілої техніки на Київщині.

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