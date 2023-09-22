Відомий блогер Богдан Шелудяк відповів, чи піде воювати на фронт: "Ти не можеш бути пацифістом"

Також ведучий розповів про особисті втрати.
Відомий блогер та телеведучий Богдан Шелудяк (Буше) відповів, чому не пішов служити на фронт.
Новий напарник ведучої Лесі Нікітюк по шоу "Хто Зверху?" час від час отримує у своєму блозі запитання про службу в армії. У відповідь на це запитання у "Розмові" Богдан зізнався, що він - пацифіст. Проте, якщо прийде повістка, він готовий піти воювати з ворогом.
"По-перше, мені такого майже не пишуть. По-друге, що я можу на це відповісти? Я на це можу сказати, що мені не буде соромно після нашої перемоги за те, що я робив і за те, чого не робив, на думку якоїсь людини. Мені не доведеться червоніти. Якщо прийде повістка, мабуть що прийдеться. Хоча я в цьому плані максимальний пацифіст. Але до стосовно людей, які прийшли тебе вбивати, ти не можеш бути пацифістом. Якщо так станеться, то я буду діяти так, як потрібно діяти", - сказав блогер.
Серед друзів та знайомих Богдана вже багато тих, хто став на захист країни та, на жаль, загинув. Так, на початку повномасштабної війни Буше втратив друге дитинства.
"Багато друзів і знайомих служать, і деяких уже немає серед живих. У березні 2022 року не стало мого друга дитинства, мого сусіда. Він був військовим і одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов воювати. І протягом 22-го року ще декілька людей… Складно описати словами свій внутрішній стан. Ти відчуваєш просто спустошення, згадуєш моменти і з'являється туга за людиною, навіть якщо ви останніми роками не спілкувалися. Бо ця людина відігравала певну роль у твоєму житті. І ти розумієш, що ти її вже ніколи не побачиш і не почуєш", - поділився Богдан.
Нагадаємо, що нещодавно мобілізований співак Віталій Козловський показався на тлі згорілої техніки на Київщині.
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