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Відомий блогер Лебіга розійшовся з дівчиною після двох років стосунків і вперше показав її

Відомий блогер Лебіга розійшовся з дівчиною після двох років стосунків і вперше показав її

Відомий блогер Лебіга розійшовся з дівчиною після двох років стосунків і вперше показав її

Міша Лебіга / Фото: instagram.com/misha_lebiga

Міша з ексобраницею залишилися друзями.

Український блогер Міша Лебіга розповів про кардинальні зміни в особистому житті.

Так, у своєму фотоблогу зірка Мережі зізнався, що розійшовся з дівчиною, ім'я якої він не назвав. Пара була разом протягом двох років. Також блогер вперше показав їхнє спільне фото, де колишня обраниця ніжно цілує його.

"Я не дуже з вами ділюся особистим, але, здається, це треба розказати. Я розійшовся зі своєю дівчиною. Два роки це все тривало. Дев'ять місяців серйозних стосунків і дев'ять місяців жили разом. Але, на жаль, таке трапляється, що люди розходяться. Сіли по-дорослому проговорили й вирішили, що буде так краще", - заявив популярний блогер.

Міша Лебіга / © instagram.com/misha_lebiga
Міша Лебіга / Фото: instagram.com/misha_lebiga

За словами Лебіги, для нього колишня була найгарнішою дівчиною, яку він знав. І додав, що вони розійшлися на позитивній ноті та зберегли дружбу. Більше подробиць про особисте життя знаменитість не став розповідати, як і не назвав причини розриву.

"Усе на дружньому залишилося, все кайфово. Мені так незвично. Це 100% одна із найгарніших жінок, яких я бачив у житті та з якою був у стосунках. Це дуже чудова людинка й комусь дуже поталанить зустріти її. Зараз мені не дуже, але все, що не робиться, все на краще", - пояснив Міша.

Нагадаємо, нещодавно блогер Міша Лебіга та співачка Надя Дорофєєва підкорили близько 10 тис. фанів своїм спільним хітом у київському Палаці спорту. Раніше редакція сайту ТСН.ua побувала на шоу й розповіла найцікавіші подробиці.

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