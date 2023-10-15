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Відомий блогер на "Голосі країни-13" приголомшливо переспівав хіт Святослава Вакарчука

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
23
Час на прочитання
1 хв
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Відомий блогер на "Голосі країни-13" приголомшливо переспівав хіт Святослава Вакарчука

Влад Шериф / Фото: скриншот з відео

Співак отримав гучні овації від глядачів.

Блогер-мільйонник Влад Шериф на "Голосі країни-13" здивував своїм виступом.

Вокаліст з команди Артема Пивоварова вийшов на сцену у "кросбатлах" в новому епізоді шоу. Під час виступу Влад приголомшив своїм виконанням хіта лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука "Друг". 

Від ліричного вступу блогер перейшов до потужної кульмінації в якій вилив усі свої емоції. Глядачі та зіркові тренери були здивовані силою голосу вокаліста. Ефектним завершенням номеру Влада стало те що він впав на коліна перед залою.

Такий запальний виступ викликав шквал овацій та викрики з підтримкою від шанувальників блогера. Пивоваров був також дуже задоволений співом свого підопічного та зауважив що у будь-якому випадку Владу варто продовжувати займатися своєю співочою кар'єрою.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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Дата публікації
Перегляди
23
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