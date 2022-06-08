Відомий блогер підірвав Мережу кумедною пародією на Stefania: реакція Kalush Orchestra

Пісня Kalush Orchestra Stefania, з якою гурт переміг на "Євробаченні-2022", стала популярною не лише в Україні, але й за її межами.

Багато артистів переспівують її та роблять пародії. Зокрема, відомий блогер Дмитро Варварук просто підірвав Мережу своєю кумедною версією хіта.

На You-Tube, де знаменитість опублікував ролик, пародія зібрала понад 650 тис. переглядів. А заспівав Дмитро про свою бабусю Євдокію, бо, як жартує блогер, маму звати Оксаною, і її ім'я погано римується.

"Цей кліп присвячений моїй бабі. Просто Оксана в пісні не римується. Саме вона виховувала мене в дитинстві, поки батьки були за кордоном. Баба розповідала мені про тяжку долю українського народу і української мови, і, попри всі заборони, вона з моїм дідом співала українські пісні", - поділився Дмитро.

У пародії Дмитро співає про свою бабусю, яка розповідала йому про тяжку долю української мови. А разом з тим, у кліпі блогер у кумедній формі показав те, як його рідна людина бореться з російським окупантом, супроводжуючи це словами: "Євдокія, бабо. Бабо, Євдокія. Засіває поле, а Росія тліє".

До слова, пародію на пісню вже встиг подивитися гурт Kalush Orchestra. Лідер колективу Олег Псюк не зміг пройти повз та зазначив, що наступного року Дмитро має з цим поїхати на "Євробачення".

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