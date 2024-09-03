Відомий блогер показався з Klavdia Petrivna і розкрив, який вона вигляд має в реальному житті

Відомий український блогер Олег Машуковський показав, який вигляд загадкова співачка Klavdia Petrivna, вона ж Соломія Опришко, має в реальному житті.

Так, чимало хто зі знаменитостей знав, хто ж ховається за сценічним образом. Утім, більшість із них до останнього тримали інтригу та не розкривали особистість виконавиці, поки вона сама цього не зробила. І от, під час свого другого великого концерту у "Палаці спорту", який відбувся 31 серпня, артистка нарешті підтвердила, що вона – Соломія Опришко.

Тож, тепер зірки активно публікують кадри зі співачкою. Спільним знімком з Klavdia Petrivna у своєму TikTok поділився Олег Машуковський. На фото Соломія Опришко була зображена взагалі без сценічного образу, а її обличчя не приховував професійний макіяж.

Олег Машуковський та Klavdia Petrivna

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про Klavdia Petrivna. Пропонуємо дізнатися, як артистка стала популярною, який вигляд має без сценічного образу та в які скандали вже встигла потрапити.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

Читайте також: