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Відомий блогер показався з Klavdia Petrivna і розкрив, який вона вигляд має в реальному житті

Відомий блогер показався з Klavdia Petrivna і розкрив, який вона вигляд має в реальному житті

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Олег Машуковський знявся з юною співачкою без сценічного образу.

Відомий український блогер Олег Машуковський показав, який вигляд загадкова співачка Klavdia Petrivna, вона ж Соломія Опришко, має в реальному житті.

Так, чимало хто зі знаменитостей знав, хто ж ховається за сценічним образом. Утім, більшість із них до останнього тримали інтригу та не розкривали особистість виконавиці, поки вона сама цього не зробила. І от, під час свого другого великого концерту у "Палаці спорту", який відбувся 31 серпня, артистка нарешті підтвердила, що вона – Соломія Опришко.

Тож, тепер зірки активно публікують кадри зі співачкою. Спільним знімком з Klavdia Petrivna у своєму TikTok поділився Олег Машуковський. На фото Соломія Опришко була зображена взагалі без сценічного образу, а її обличчя не приховував професійний макіяж.

Олег Машуковський та Klavdia Petrivna / ©
Олег Машуковський та Klavdia Petrivna

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про Klavdia Petrivna. Пропонуємо дізнатися, як артистка стала популярною, який вигляд має без сценічного образу та в які скандали вже встигла потрапити.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

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