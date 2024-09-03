Відомий блогер показався з Klavdia Petrivna і розкрив, який вона вигляд має в реальному житті

Олег Машуковський знявся з юною співачкою без сценічного образу.
Відомий український блогер Олег Машуковський показав, який вигляд загадкова співачка Klavdia Petrivna, вона ж Соломія Опришко, має в реальному житті.
Так, чимало хто зі знаменитостей знав, хто ж ховається за сценічним образом. Утім, більшість із них до останнього тримали інтригу та не розкривали особистість виконавиці, поки вона сама цього не зробила. І от, під час свого другого великого концерту у "Палаці спорту", який відбувся 31 серпня, артистка нарешті підтвердила, що вона – Соломія Опришко.
Тож, тепер зірки активно публікують кадри зі співачкою. Спільним знімком з Klavdia Petrivna у своєму TikTok поділився Олег Машуковський. На фото Соломія Опришко була зображена взагалі без сценічного образу, а її обличчя не приховував професійний макіяж.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про Klavdia Petrivna. Пропонуємо дізнатися, як артистка стала популярною, який вигляд має без сценічного образу та в які скандали вже встигла потрапити.
Читайте також: