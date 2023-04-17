Відомий блогер розсекретив, де перебуває Надія Мейхер: "З кінцями переїхала, перебуває в депресняку"

Виконавиця зникла з інформаційного простору.
Співачка та акторка Надія Мейхер тривалий час не виходить на зв'язок зі своїми прихильниками, не робить жодних заяв та мовчить про війну.
Тож відомий блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі розсекретив, що за його інформацією, виконавиця нині не в Україні. Мейхер проживає в Німеччині та хоче залишитися за кордоном назавжди. А от до України співачка не планує повертатися.
"По сусідству з Олегом Винником живе вона, в Німеччині. По сусідству, я маю на увазі, не в плані, що в них там квартири поряд, а те, що вони в одній країні. З кінцями туди переїхала Мейхер, перебуває в депресняку", - зазначив Беспалов.
Прокоментував блогер і мовчання Надії Мейхер про війну в Україні. Зокрема, співачка не робить жодних заяв про російське вторгнення.
"Я хочу вірити, що ти з Україною, і ти навіть не задумуєшся про те, щоб загравати якось зі своєю громадянською позицією в бік країни боліт. Але твоє мовчання жодним чином не прикрашає штрих до твого портрета", - додав блогер.
Нагадаємо, коли в Україні почалася повномасштабна війна, Надія Мейхер 2 березня 2022 року опублікувала серію відео, де розповіла, що насправді відбувається в країні. Артистка подякувала ЗСУ за захист, підтримала українців та закликала росіян зупинити кремлівську владу.
Згодом Надія Мейхер ще публікувала у своєму фотоблогу серію дописів про війну, а також розповсюджувала інформацію про благодійні збори на допомогу українцям. Останній допис артистки в Instagram датований 3 серпня минулого року, де вона українською мовою писала про війну та кардинальні зміни.
Тим часом влітку минулого року з'явилася інформація, що чоловік Надії Мейхер - Михайло Уржумцев – продовжує жити в Росії та розвиває там свій бізнес.
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