Відомий блогер розсекретив, де перебуває Надія Мейхер: "З кінцями переїхала, перебуває в депресняку"

Співачка та акторка Надія Мейхер тривалий час не виходить на зв'язок зі своїми прихильниками, не робить жодних заяв та мовчить про війну.

Тож відомий блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі розсекретив, що за його інформацією, виконавиця нині не в Україні. Мейхер проживає в Німеччині та хоче залишитися за кордоном назавжди. А от до України співачка не планує повертатися.

"По сусідству з Олегом Винником живе вона, в Німеччині. По сусідству, я маю на увазі, не в плані, що в них там квартири поряд, а те, що вони в одній країні. З кінцями туди переїхала Мейхер, перебуває в депресняку", - зазначив Беспалов.

Надія Мейхер / Фото: instagram.com/nadyameiher

Прокоментував блогер і мовчання Надії Мейхер про війну в Україні. Зокрема, співачка не робить жодних заяв про російське вторгнення.

"Я хочу вірити, що ти з Україною, і ти навіть не задумуєшся про те, щоб загравати якось зі своєю громадянською позицією в бік країни боліт. Але твоє мовчання жодним чином не прикрашає штрих до твого портрета", - додав блогер.

Нагадаємо, коли в Україні почалася повномасштабна війна, Надія Мейхер 2 березня 2022 року опублікувала серію відео, де розповіла, що насправді відбувається в країні. Артистка подякувала ЗСУ за захист, підтримала українців та закликала росіян зупинити кремлівську владу.

Згодом Надія Мейхер ще публікувала у своєму фотоблогу серію дописів про війну, а також розповсюджувала інформацію про благодійні збори на допомогу українцям. Останній допис артистки в Instagram датований 3 серпня минулого року, де вона українською мовою писала про війну та кардинальні зміни.

Тим часом влітку минулого року з'явилася інформація, що чоловік Надії Мейхер - Михайло Уржумцев – продовжує жити в Росії та розвиває там свій бізнес.

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