Відомий блогер розсекретив роман із Анною Трінчер

Відомий блогер Леон вперше розповів про роман з українською співачкою Анною Трінчер.

Зірка Мережі розсекретив, що зблизився з артисткою після розриву з дружиною Христиною. Певний час Леон мав стосунки з Анною Трінчер. Утім, роман пари припинився через сварку. У подробиці блогер вдаватися не став. Леон лиш розсекретив домовленість з артисткою після розриву. Блогер та Анна Трінчер дійшли згоди, аби тримати їхні стосунки в таємниці та нікому про них не розповідати. Ба більше, за його словами, це була ініціатива самої співачки.

"Я почав нормально спілкуватися з Анею після того, як поїхав з дому. Пройшов період, у нас із Анею було, що ми посварилися. У нас сварка, ми зупинили наше спілкування на таких домовленостях. Вона погодилася", - розповів блогер на YouTube-каналі "Уролог Наумчук".

Анна Трінчер та блогер Леон

Однак, після розриву Леон неабияк образився на Трінчер. За його словами, співачка не дотрималася домовленостей. Річ у тім, що вона розповіла його колишній дружині про їхні стосунки, хоча вони обіцяли одне одному тримати це в таємниці від абсолютно всіх.

"Для мене інтим не зрада, але коли ви домовились про мовчання, а хтось телефонує дружині і розповідає все, то це для мене зрада. Мені це розповіла моя дружина", - поділився блогер.

Зазначимо, вперше про роман Анни Трінчер з Леоном заговорили після того, як він знявся в її кліпі "Бар за баром". У відео вони пристрасно обіймалися та цілуватися. Згодом Леон оголосив про розлучення з дружиною. У Мережі пліткували, що це сталося через роман блогера з Трінчер. Утім, ані Анна, ані Леон це не підтверджували.

Тим часом колишня дружина Леона розповіла, що після кліпу "Бар за баром" її тоді ще чоловік зблизився зі співачкою. Ба більше, за її словами "Трінчер марила Леоном". Утім, після їхнього розлучення співачка написала Христині та запевнила, що з жіночої солідарності не спілкуватиметься з ним.

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