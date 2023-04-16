Відомий блогер шокував страшним діагнозом Олега Винника: "Ніхто не хотів озвучувати"

Один з найяскравіших артистів України Олег Винник з початком повномасштабної війни практично зник і не виходить на зв'язок з шанувальниками.

Керівниця офіційного фан-клубу Виника Валерія Барон раніше розповідала, що він не з'являється в інформаційному просторі, бо йому цього не дозволяє зробити стан здоров'я. Втім, що саме сталося з виконавцем, Барон не уточнювала.

Тим часом відомий український блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі озвучив, що насправді відбувається зі здоров'ям зірки. За словами Беспалова, Винник бореться з наслідками онкохвороби:

"Хворіє він онкологічним захворюванням. Ані Слава Дьомін, ані Маша Єфросиніна, ані Оля Полякова – ніхто не хотів озвучувати діагноз, тому що у нас все толерується у суспільстві шоубізнесовому, у нас усі усміхаються одне одному, грають за правилами. Досить важко він його переносив, переніс, лікується. Перебуває у Берліні", - сказав Беспалов.

Олег Винник виїхав з України до Німеччини на лікування ще до початку повномасштабного вторгнення / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Він також поділився, що від джерел, які працюють в клініці, де проходить лікування Винник, стало відомо, що виконавець повертатися до України не планує:

"Якщо ви пошукаєте інформацію в європейських джерелах патенти товарного знаку, Олег Винник встиг запатентувати своє ім'я саме в Німеччині. Тож, скоріш за все, Олег не повернеться", - додав Беспалов.

Олег Винник допомогу Україні воліє не афішувати / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Нагадаємо, тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що попри те, що Олег Винник не надто активний у соцмережах, він допомагає Україні та нашим воїнам. Артист створив благодійний фонд "Вовчиця". Спочатку купував автомобілі для ЗСУ, а тепер й іншу військову амуніцію. За свою діяльність Винник та його фонд навіть отримали від ЗСУ дві відзнаки. Військові таким чином подякували співаку за його особистий внесок у допомогу державі та нашу перемогу у війні з росією.

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