Відомий бренд одягу "вкрав" обличчя Джастіна Бібера: співак закликає не купувати речі з колекції

Артист заявив, що немає відношення до продажів.

Відомий бренд H&M використав обличчя Джастіна Бібера у своїй новій колекції одягу та аксесуарів без дозволу співака.

Виконавець і гадки не мав, що у магазинах бренду стартували продажі худі, футболок та сумок з його фото та прізвищем, у якості принту. Вчинок компанії обурив артиста, тому він одразу закликав фанів у соцмережах бойкотувати нову колекцію.

"Я не схвалював нічого з колекції товарів, які виставили H&M... Усе без мого узгодження та ухвалення. На вашому місці я не купував би це", - написав Джастін в своєму Instagram.

Фото: instagram.com/justinbieber

Більш того, Бібер назвав мерч зі своїм обличчям, який створив бренд, жахливим і попросив не купувати його.

"Мерч H&M, який вони зробили з мене, це треш! я його не схвалював. Не купуйте це!", - додав співак.

Фото: instagram.com/justinbieber

На сайті бренду вже зникли усі речі із нової скандальної колекції, але поки ніяк не коментував сварку з артистом. Зазначимо, що декілька років тому Джастін Бібер мав співпрацю з H&M, тоді сумісно вони випустили колекцію одягу в підтримку концертного туру співака.

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