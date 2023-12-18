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Відомий модний дім відмовився продавати речі Філіпу Кіркорову через підтримку Путіна

Відомий модний дім відмовився продавати речі Філіпу Кіркорову через підтримку Путіна

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Відомий модний дім відмовився продавати речі Філіпу Кіркорову через підтримку Путіна

Філіп Кіркоров

Про це кремлівський блазень розповів особисто.

Всесвітньо відомий дім моди Balenciaga відмовився продавати свої речі російському співаку-путіністу Філіпу Кіркорову.

Про це кремлівський пропагандист, який підтримує геноцид українців, розповів особисто одному з пропагандистських YouTube каналів. Путініст побідкався, що на нього завжди всі бренди чекали "з розпростертими обіймами". А днями представник Balenciaga зателефонував стилісту Кіркорова і повідомив, що артист у них в чорному списку. І надалі артиста-путініста, який підтримує криваву політику Путіна і війну в Україні, обслуговувати не будуть:

"Усі знають, що я дуже, так би мовити, захоплююсь модою, фешеном. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balmain – всі на мене завжди чекають з розпростертими обіймами. Я той клієнт, який справді заморочується над тим, у чому він ходить і виступає. Ось за сьогоднішній ранок я вже тричі переодягся... Раптом, у певний момент моєму стилісту приходить дзвінок із Монако з бутіка Balenciaga: "Ми більше не можемо продавати речі Філіппу Кіркорову через те, що він підтримує режим і президента Путіна", - пожалівся Кіркоров.

Філіп Кіркоров / ©
Філіп Кіркоров

Розповів артист-путініст й про те, що спробував через друга в США купити річ у Balenciaga, аби перевірити, чи справді він у чорному списку:

"Я зателефонував своєму другу в США, попросив спробувати купити одяг у Balenciaga на моє ім'я, і там йому відмовили. З французького офісу надійшов лист із моїм прізвищем, в якому заборонили продавати мені речі. Пояснили, що це через те, що я живу в Росії і підтримую свого президента", - не може зрозуміти кремлівський блазень, чому ж його заблокував модний дім.

Філіп Кіркоров / ©
Філіп Кіркоров

Ображений Кіркоров заявив, що його юристи вже готують позов до суду проти модного дому.

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Дата публікації
Перегляди
779
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