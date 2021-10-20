Відомий британський актор Едріан Голмс на смерть збив чоловіка

Інцидент стався у Лос-Анджелесі.

Відомий британський та канадський актор Едріан Голмс потрапив у ДТП, в результаті якої загинула людина.

Інцидент стався у Лос-Анджелесі, пише TMZ. Зірка їхав від бульвару Сансет та збив чоловіка, який несподівано з’явився на проїжджій частині. Позаду актора рухався інший водій, який також наїхав на потерпілого.

Едріан Голмс / instagram.com/adrianholmes

В результаті тіло опинилося на протилежній смузі, де чоловіка переїхала третя машина. Постраждалий загинув на місці до приїзду швидкої допомоги.

Наразі ведеться розслідування. У крові актора не було виявлено наркотичних речовин та алкоголю.

Зазначимо, Едріан Холмс – відомий актор. Він знімався у таких стрічках, як "Неоновий вершник", "Зловити, щоб убити", "Вендетта" і "Хмарочос".

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