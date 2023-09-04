Відомий британський актор Стівен Фрай приїхав до Києва: яка мета візиту

Відомий британський комедійний актор, письменник та сценарист Стівен Фрай приїхав до Києва.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Стівен опублікував світлину, на якій показав вагон потяга "Укрзалізниці". Зокрема, актор прибув до Києва з Польщі.

"Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…", - поділився Фрай.

Стівен Фрай у Києві / Фото: instagram.com/stephenfryactually

Зокрема, вже відома ціль візиту британського актора до України. Так, 6 вересня у столиці відбудеться Саміт перших леді та джентльменів. Цю подію 2021 року ініціювала перша леді Олена Зеленська. Тим часом Стівен Фрай буде ведучим Саміту.

"Він незмінно підтримував Україну в її боротьбі за існування та незалежність, про що свідчать його інтерв'ю. Крім того, він допомагав українцям пережити зиму з ініціативою ShelterBox, яка збирала пожертви на теплий одяг та ремонт зруйнованих будинків", - йдеться в повідомленні організаторів Саміту.

Стівен Фрай / Фото: Associated Press

Зазначимо, Стівен Фрай – відомий британський актор, режисер, сценарист та письменник. Він прославився завдяки ролям у таких картинах, як "Чорна Гадюка", "Дживс і Вустер", "Вайлд" та багато інших.

Нагадаємо, чимало світових знаменитостей підтримують Україну та приїжджають до Києва. Нещодавно актор Міша Коллінз, який побував на деокупованих територіях, попросив у фанів про особливий подарунок для українців.

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