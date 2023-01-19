Відомий британський актор зник безвісти у горах: шукають за допомогою дронів та гелікоптерів

Номінант премії "Оскар", відомий британський актор Джуліан Сендз зник безвісти у горах Каліфорнії, куди вирушив тиждень тому.

Відтоді про зірку нічого не було чути. 65-річний Сендс був оголошений зниклим безвісти близько 19:30 минулої п'ятниці, 13 січня, після зникнення під час походу в районі гори Болді в горах Сан-Габріель у Каліфорнії, де за останні тижні загинули двоє туристів.

Джуліан Сендз / Фото: Associated Press

У суботу пошуки ускладнились через погіршення погодних умов – існує ризик сходження лавини та насувається снігова буря.

Тож, як пише DailyMail, наземні бригади було знято з гори, та пошуки продовжили за допомогою дронів та гелікоптерів.

Зазначимо, що Сендз є затятим прихильником активного відпочинку і вже не вперше здіймався на гори.

Джуліан Сендз відомий британський актор, на рахунку якого понад десяток ролей у кіно. Найбільш популярними його роботами є гра у стрічках – мелодрамі "Кімната з виглядом", де він зіграв з Хеленою Бонем Картер, фільмі жахів "Чорнокнижник", містиці "Хелена у ящику", та серіалах "Декстер" і "Готем".

Джуліан Сендз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, декілька років тому зірка серіалу "Хор" Ная Рівера зникла безвісти під час відпочинку на озері. Згодом акторку знайшли мертвою.

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