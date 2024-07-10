Відомий британський гурт відмовився виступати на фестивалі в Казахстані через росіян

Відомий британський рокгурт Editors відмовився від участі у музичному фестивалі в Казахстані через росіян.

Подія, де у колективу на початку вересня був запланований виступ, відбудеться в Алмати. Музиканти домовлялися про їхню участь, однак раптово відмовилися через спонсора.

"Ми вели переговори про фестиваль в Алмати, Казахстан. Однак, дізнавшись, хто є спонсором заходу, ми вирішили відмовитися від участі. Ми сподіваємося у майбутньому приїхати до Казахстану, але за інших обставин", - повідомили музиканти у Facebook.

Допис Editors / Фото: facebook.com/editorsmusic

Зазначимо, в Instagram фестивалю вказано, що спонсоркою події є російська компанія Yandex. Якщо ж гурт Editors не збирається мати жодних справ з росіянами, то таких артистів, як Placebo, Tyga, Die Antwoord, Oliver Tree, схоже, не бентежить, хто їм заплатить кошти.

Нагадаємо, деякі співаки з України, попри війну, можуть виступити на одній сцені із росіянами-путіністами. Нещодавно Олег Кензов відіграв концерт з російськими артистами, які підтримують вторгнення окупантів до України та політику кремлівського диктатора Путіна.

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