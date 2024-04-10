Відомий діджей Девід Гетта приголомшив своєю версією популярного хіта Дана Балана: реакція співака

Відомий французьский діджей Девід Гетта спільно з американським гуртом One Republic випустив власну версію популярного хіта молдавського співака Дана Балана.

Зокрема, музикант переосмислив трек Dragostea din tei, використавши з нього приспів. Прем'єра пісні, яка у виконанні Девіда Гетта та One Republic отримала назву I Don't Wanna Wait, відбулася на фестивалі Ultra Music Festival 2024, який відгримів у Маямі. Трек неабияк сподобався користувачам, лише за чотири дні відео з виступом Девіда Гетта та One Republic набрало майже мільйон переглядів на YouTube.

До речі, Дан Балан не одразу погодився дати діджею дозвіл на використання мелодії приспіву. Утім, після внесення деяких змін до продакшну музиканти таки дійшли згоди.

"Я дозволив використовувати приспів тільки після того, як було внесено деякі зміни до продакшну, які на мою думку, були необхідні, щоб пісня стала ще більш енергійною", - поділився Балан.

Дан Балан

Тим часом ми зібрали топ-6 фактів про один із найвідоміших хітів Дана Балана - Dragostea din tei

Від 2004-го до 2005 року пісня Dragostea din tei гурту O-zone стала хітом, який журнал Rolling Stone вніс до топ-50 найбільш продаваних на ряду з The Beatles, Queen, Michael Jackson і Nirvana. Пісня займала перше місце у чартах 32 країн протягом 16 тижнів.

У Франції чарт Billboard одночасно вніс п'ять версій пісні до топ-20. Оригінальна версія гурту O-Zone посіла перше місце, на другому місці опинилася кавер-версія гурту Haiducii. Для оригінального автора пісні це означало, що він написав п'ять хітів одночасно.

Було створено сотні адаптацій треку на понад 35 мовах світу, які займали перші місця в чартах своїх країн.

Пісня стала саундтреком декількох голлівудських та світових фільмів.

Пісня Dragostea din tei принесла Дану Балану першу і єдину для Молдови номінацію на Grammy.

Дан Балан

2008 року співачка Ріанна та американський репер T.I. використовували приспів Dragostea din tei у пісні Live Your Life. Тоді новостворений хіт посів перше місце в американському чарті Billboard.

Нагадаємо, раніше Дан Балан на своєму концерті у Молдові підтримав Україну, яка вже понад два роки бореться за свою свободу. Артист просто під час виступу присвятив всім українцям пісню Freedom та українською побажав бути нарешті вільними від загарбників.

Читайте також: