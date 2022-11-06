Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий діджей Тапольський влаштував благодійну вечірку у київському метро

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
177
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомий діджей Тапольський влаштував благодійну вечірку у київському метро

Анатолій Тапольський / Фото: instagram.com/djtapolsky

Виступ Анатолія був благодійним, адже він збирав кошти на безпілотник для української армії.

Відомий український діджей Анатолій Тапольський влаштував вечірку у київському метро на станції "Майдан Незалежності".

Як йдеться у сюжеті ТСН, музикант на початку повномасштабної війни пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів. Три місяці тому він отримав поранення на передовій.

©

"Три місяці тому був під Бахмутом, був поранений. Зараз я на ППД (ред. – пункті постійної дислокації військових), але нас готують далі воювати", - розповів діджей.

©

Анатолій не хотів витрачати час даремно на реабілітації, тож вирішив допомогти українській армії. Задля цього, він організував виступ у метро, аби зібрати кошти на безпілотник.

©

"Ми робимо новий підрозділ і нам потрібен новий дрон - ударний "Панішер" - це український дрон, щоб знищувати русню", - розповів музикант.

©

Безпілотник, назва якого символічно перекладається як "каратель", коштує близько 1,8 млн гривень. До початку виступу вже зібрали понад 400 тисяч. Після концерту Тапольського у метро вдалося зібрати 1,2 млн гривень. Нині не вистачає 600 тисяч, тож кожен охочий може долучитися до благодійного збору.

Реквізити для збору:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/6yp84veJXc

Paypal: tapolsky@ukr.net

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
177
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація