Відомий діджей Тапольський влаштував благодійну вечірку у київському метро

Виступ Анатолія був благодійним, адже він збирав кошти на безпілотник для української армії.

Відомий український діджей Анатолій Тапольський влаштував вечірку у київському метро на станції "Майдан Незалежності".

Як йдеться у сюжеті ТСН, музикант на початку повномасштабної війни пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів. Три місяці тому він отримав поранення на передовій.

"Три місяці тому був під Бахмутом, був поранений. Зараз я на ППД (ред. – пункті постійної дислокації військових), але нас готують далі воювати", - розповів діджей.

Анатолій не хотів витрачати час даремно на реабілітації, тож вирішив допомогти українській армії. Задля цього, він організував виступ у метро, аби зібрати кошти на безпілотник.

"Ми робимо новий підрозділ і нам потрібен новий дрон - ударний "Панішер" - це український дрон, щоб знищувати русню", - розповів музикант.

Безпілотник, назва якого символічно перекладається як "каратель", коштує близько 1,8 млн гривень. До початку виступу вже зібрали понад 400 тисяч. Після концерту Тапольського у метро вдалося зібрати 1,2 млн гривень. Нині не вистачає 600 тисяч, тож кожен охочий може долучитися до благодійного збору.

Реквізити для збору:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/6yp84veJXc

Paypal: tapolsky@ukr.net

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