Відомий дизайнер відповів, чому не відмовиться від літери Z у логотипі свого бренду

Режисер та дизайнер Олексій Залевський відповів, чому не збирається відмовлятися від літери Z у логотипі свого бренду, яка від початку повномасштабної війни почала асоціюватися з окупантами, бо вони її малювали на техніці.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" дизайнер пояснив, що логотип утворився від його прізвища Zalevskiy. Залевському образливо, що символ Z нині асоціюється з розв'язаною Росією війною проти України. Однак відмовлятися від літери у логотипі свого бренду дизайнер не планує, адже це пішло від його прізвища.

"Мені взагалі образливо. Коли ми займалися масмаркетом, ми створювали джинси, футболки, светри з літерою Z (Zalevskiy). Я не віддаю це право нікому. І чому Росія раптом забрала цю літеру і почала нею користуватися? Мені що - тепер змінювати прізвище? Нехай вигадають свій символ", - пояснив дизайнер.

Олексій Залевський / Фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

Залевський також додав, що країна-агресорка Росія навіть не спромоглася вигадати власний символ, а використала чужі напрацювання. Тож, дизайнер наголосив, що світ не повинен відмовлятися від літери Z, яку нахабно поцупила РФ.

"Вони нахабно користуються чужими напрацюваннями світової спільноти і, грубо кажучи, подають це як своє. Нехай своє вигадають. Я вважаю, що ми не маємо права віддавати їм ані Z, ані все інше. Я вважаю, що світова культура не зобов'язана їм це віддавати. Зі всієї англійської мови віддавати їм тепер літеру Z, не користуватися нею та замінити на нову, лише через те, що якісь бовдури пишуть літеру Z?" – додав дизайнер.

Нагадаємо, раніше Олексій Залевський зізнався, як став безробітним та здивував розміром своєї пенсії.

Олексій Залевський

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