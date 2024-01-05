Відомий голлівудський актор разом з двома дітьми загинув в жахливій авіакатастрофі - відео

51-річний голлівудський актор Крістіан Олівер, відомий своїми ролями у фільмах "Операція "Валькірія", "Спіді-гонщик" і "Поворот не туди: Спадщина", разом з доньками 10 та 12 років трагічно загинув внаслідок авіакатастрофи.

Крістіан Олівер з дітьми й ексдружиною / Фото: Getty Images

Інцидент трапився 4 грудня. Родина відпочивала на Карибських островах. Під час повернення до США їхній приватний літак несподівано впав просто у воду поблизу острова Сент-Вінсент. Наразі відповідні органи ведуть розслідування й встановлюють причину. Всі, хто перебував на борту, включно з пілотом, загинули на місці. Їхні тіла вже знайдені, пише Searchlight.

До слова, незадовго до падіння літака пілот по рації повідомив про несправності й зазначив, що повертається до аеропорту на Карибах. Це було останнім повідомленням з борту. Свідки у коментарі іноземному виданню повідомляють, що спочатку почувся дивний гул двигуна літака. Згодом він набрав швидкість, але знову втратив висоту й сталася катастрофа.

Своєю чергою колега Олівера вже прокоментувала його смерть. Бай Лін, з якою востаннє знімався зірка у фільмі "Назавжди тримай свій світ", присвятила йому прощальний допис. У ньому вона висловила свою скорботу та щирі емоції.

"Дорогий Крістіан Олівер, зі сльозами на очах, я не можу висловити смуток, який я відчула, коли наш знайомий зателефонував мені й повідомив, що літак, у якому ти летів, розбився, разом з двома гарними доньками й пілотом. На Карибах. У них були канікули. Я плакала, це був наш перший і останній фільм разом, мені так сподобалося працювати з ним", - написала акторка.

Цікаво, що за декілька днів до смерті актор Крістіан Олівер у своєму фотоблогу залишив таке новорічне привітання: "Вітання з десь з раю! За спільноту і любов... 2024, ми йдемо! Нехай править любов. Бажаю всім вам усього найкращого 2024 року".

Крістіан Олівер / Фото: Instagram Крістіана Олівера

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