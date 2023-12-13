Відомий голлівудський актор вперше вийшов у світ з 6-річною донькою-своєю копією

Бредлі Купер разом з дівчинкою відвідав прем'єру свого нового проєкту.
Голлівудський актор Бредлі Купер вперше прийшов на світський захід разом зі своєю 6-річою донькою Леєю від моделі Ірини Шейк.
Разом з дівчинкою зірковий батько з'явився на червоному хіднику презентації свого нового преєкту від Netflix "Маестро". Подія відбулася днями у Лос-Анджелесі.
Купер турботливо тримав Лею за руку, а дівчинка, своєю чергою, залюбки позувала папараці та усміхалася. Донька Купера і Шейк була одягнена у довгу сукню з леопардовим принтом від Dolce & Gabbana , яку доповнила сумочкою чорно-малинового кольору.
Тим часом фани були приголомшені, наскільки Лея схожа на свого знаменитого батька:
- Яка гарна дівчинка! Просто копія Бредлі Купер!
- В Леї його неймовірні блакитні очі!
- Донька - копія тато, нічого від Ірини Шейк
До речі, у новому проєкті батька Лея Купер також отримала роль, щоправда, епізодичну. Дівчинка зіграла героїню Майї Гоук Джеймі Бернштейн у дитинстві.
Підтримати Купера на презентацію також завітали Леді Гага, Кері Малліган та Майя Хоук.
Нагадаємо, нещодавно вперше за довгий час разом з підрослими синами показався співак MONATIK. У Києві артист організував презентацію своєї книги для дітей "Книга мрій" .
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