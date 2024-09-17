Відомий гуморист-політик здивував, що не отримує зарплати депутата, і пояснив чому

Популярний український шоумен Віктор Гевко, який від 2015 року веде активну політичну діяльність, розповів про свою зарплату депутата.

Гуморист говорить, що не отримує кошти за свою роботу в міській раді, як і решта політиків. За його словами, на зарплату можуть розраховувати лише депутати Верховної Ради. Тим часом ті, хто веде діяльність в міській раді, працюють на громадських засадах і можуть спокійно займатися іншими сферами діяльності.

Віктор Гевко / Фото: скриншот з відео

"У мене немає зарплати. У депутатів міської ради немає зарплати. Всі думають, що є, і кажуть: "Ви ж там берете зарплату". Ні! Ні в кого немає зарплати, окрім депутатів Верховної Ради. У місцевих депутатів зарплати немає. Це все на громадських засадах. Ці всі люди мають право працювати на своїх роботах, бути лікарями, вчителями, бізнесменами, артистами і так далі", - розповів шоумен в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Віктор Гевко пояснив, навіщо ж тоді пішов до політики. За його словами, йому хотілося бути не просто спостерігачем, а й бути причетним до державотворення.

Віктор Гевко / Фото: скриншот з відео

"Це відчуття причетності. Я не дуже хочу бути просто спостерігачем. Мені це не так цікаво, як бути людиною, яка десь там", - прокоментував гуморист.

Зазначимо, Віктор Гевко розпочав політичну кар'єру 2015 року, коли балотувався до Тернопільської міської ради. 2020 роду він був один із кандидатів на посаду міського голови міста, але не пройшов. 2020 року шоумен став депутатом Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Гевко висловився про виїзд до США актора Руслана Ханумака. Також шоумен пояснив, як ставиться до чоловіків-втікачів.

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