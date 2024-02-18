Відомий гуморист розповів, як Оля Полякова змусила його ляснути її по сідницях

Комік пригадав незвичний ритуал виконавиці перед виходом на сцену.
Популярний гуморист Василь Байдак пригадав, як співачка Оля Полякова змусила його вдарити її по сідницях.
Інцидент стався чимало років тому. Тоді Байдак та Полякова брали участь у зніманнях спецпроєкту "Ліги сміху" та грали в одному номері. Просто перед виходом на сцену співачка почала просити гумориста, аби той ляснув її по сідницях. Виявилося, що це своєрідний ритуал артистки і так вона заряджається енергією перед виступом.
"Колись був спецпроєкт "Ліги сміху", я був у команді з Поляковою, там був якийсь номер спільний. Ми стоїмо з Поляковою, має бути наш вихід. І от уже починається номер і вона повертається до мене і каже: "Вдар мене сильно по сідницях, ми так заряджаємося. Вдар мене сильно просто зараз перед виходом, мені потрібна ця енергія", - розповів Байдак на шоу "Точка збору".
Гуморист зізнався, що йому було неабияк незручно, тож він відмовлявся. Однак Полякова переконала його, що це просто необхідно зробити. Врешті, Байдак через хвилювання промахнувся, і виконавиці дісталося не по сідницях, а по поясниці, що було неабияк боляче.
"Я відмовляю, вона каже, що вони так всі роблять. Я погодився. Я промахуюся і по поясниця як дав. Я промахнувся, запанікував, не розрахував", - пригадав гуморист.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила новою піснею "Щоб не плакати - я сміюсь!". У кліпі на трек виконавиця постала в новому образі з коротким та темним волоссям.
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